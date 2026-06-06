الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الاحتلال للرضيع سام أبو هيكل تستدعي محاسبة دولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، والتي تمثلت في إطلاق النار المتعمد والمباشر على مركبة مدنية فلسطينية رغم توقفها بالكامل في منطقة واد الهرية في الخليل، ما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع سام أبو هيكل (7 أشهر) وإصابة والديه بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الجريمة تشكل إعداما ميدانيا، وتعبيرا خطيرا عن استمرار سياسة استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والآمنين، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن إدراج الاحتلال وأدواته على "قائمة العار الأممية" للجهات التي تنتهك حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، بحاجة الى آليات لمحاسبة المجرمين، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يعكس نمطا ممنهجا، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الششعب الفلسطيني، الأمر الذي يشجع منظومة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة والتهجير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية المختصة، إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها ومساءلة حكومة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأطفال فلسطين وشعبها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تقوّض العدالة الدولية.