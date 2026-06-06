تهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة

تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة ممارسة بعض الأعمال الطبية داخل منشآت غير مؤهلة أو بواسطة أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.



وأشارت “ مختار” في طلبها، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض المراكز والمنشآت بتقديم خدمات وإجراءات طبية دون إشراف طبي متخصص، فضلًا عن لجوء بعض أماكن التجميل غير الطبية إلى إجراء تدخلات طبية بواسطة غير المختصين، وهو ما قد يعرض المواطنين لمضاعفات صحية خطيرة.

تشديد الرقابة



وطالبت عضو النواب الحكومة بتوضيح إجراءات الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، واستعراض خطة وزارة الصحة لمواجهة تلك الممارسات المخالفة، بما يضمن حماية المواطنين من أي تدخلات طبية تتم خارج الإطار القانوني أو على أيدي غير المؤهلين.



كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية.