غلق 9 منشآت طبية مخالفة وإنذار 15 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

أعلنت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، عن المرور على 55 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مركز نساء وتوليد، عيادة قلب وأوعية دموية وعيادة أسنان ومعامل تحاليل طبية ومحل بصريات وعيادات علاج طبيعي بداخل بعض صالات الچيم وعيادات تخصصية أخرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق 9 منشآت مخالفة وإنذار 15 منشأة أخرى لتلافي السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.