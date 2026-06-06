رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

أدانت رابطة العالم الإسلامي واستنكرت بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت.

وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد على التضامن الكامل مع البحرين والكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامةَ مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.