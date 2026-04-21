25 مليار جنيه مكاسب.. البورصة تختتم تعاملات منتصف الأسبوع بأداء إيجابي

شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابياً جماعياً مع نهاية تداولات اليوم، الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث حقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 25.124 مليار جنيه، ليصل في ختام الجلسة إلى 3.577.836 تريليون جنيه.

مؤشرات البورصة

مؤشر البورصة الرئيسي:

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 51977 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% منهياً تعاملاته عند 63117 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند 24044 نقطة.

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.02% ليغلق عند 13639 نقطة، في حين صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة.