اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 31 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ صعدت بورصات مصر، الأردن، قطر، البحرين والكويت وانخفضت بورصتا مسقط والسعودية.

ويستعرض حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 19 أبريل 2026، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء نشطة، ما انعكس على صعود المؤشر الرئيسي وتحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 31 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.571 تريليون جنيه.

سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 52372 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.93% عند 63345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة مماثلة بلغت 1.82% لينهي الجلسة عند مستوى 24195 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تحركاته الإيجابية، مرتفعًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 13426 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 18827 نقطة، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأوسع نطاقًا.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 22.13 نقطة بنسبة 0.25 %، ليبلغ مستوى 8924.82 نقطة.



وتم تداول 471.5 مليون سهم عبر 28442 صفقة نقدية بقيمة 108.9 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 94.19 نقطة، بنسبة 1.15%، ليبلغ مستوى 8298.24 نقطة، من خلال تداول 287.7 مليون سهم، عبر 17211 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار.



وصعد مؤشر السوق الأول 7.91 نقطة، بنسبة 0.08%، ليبلغ مستوى 9521.25 نقطة من خلال تداول 183.7 مليون سهم، عبر 11231 صفقة بقيمة 67.6 مليون دينار.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 144.45 نقطة، بنسبة 1.61 %، ليبلغ مستوى 9138.62 نقطة، من خلال تداول 253.9 مليون سهم، عبر 14196 صفقة نقدية بقيمة 36.5 مليون دينار .

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 3.58 نقطة، أي بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 10718.23 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و185 ألفا و516 سهما، بقيمة 413 مليونا و997 ألفا و237.854 ريال، عبر تنفيذ 24737 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و916 مليونا و597 ألفا و147.186 ريال، قياساً بـ 638 مليارا و547 مليونا و101 ألف و416.866 ريال في الجلسة السابقة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,948.27 نقطة بارتفاع قدره 9.51 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.90 نقطة بارتفاع قدره 5.06 نقاط عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و383 ألفًا و940 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 420 ألفًا و793 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.



وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.10% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.33%، عند مستوى 3803.73 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 20.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4553 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضا بمقدار 89.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 11464.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال سعودي



وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 252 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 172شركة.



وبدوره، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 206.83 نقطة، ليصل إلى مستوى23068.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.



بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 8313.98 نقطة منخفضا بـ 22.9 نقطة، أي نسبة 0.27 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 8336.85 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 49 مليونا و730 ألفا و124 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 40.5 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 83 مليونا و509 آلاف و992 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.155% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 38.57 مليار ريال عماني.