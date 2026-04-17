انتهاء الحرب مع إيران ينعش الاقتصاد.. برلماني: الجنيه مرشح للارتفاع والدولار سيتراجع والبورصة الرابح الأكبر

علق النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على التطورات المتعلقة بقرب انتهاء الحرب مع إيران والتقدم في المفاوضات، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الحرب كان لها تأثيرا واضحا على ارتفاع أسعار الطاقة والدولار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن انتهائها سيؤدي إلى تغيرات إيجابية في الأسواق.

توقعات بارتفاع قيمة الجنيه المصري

وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهذا بالفعل ما شهدناه، مع إمكانية العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وهو ما سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولار لن يكون الرابح في المرحلة القادمة، بل من المتوقع أن يشهد تراجعا “مع زيادة حالة الاستقرار”، بينما يظل الذهب ملاذا آمنا رغم الارتفاعات الكبيرة التي سجلها قبل الحرب، مؤكدا أن تحركاته تظل مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

استقرار سوق العقارات

وفيما يتعلق بسوق العقارات، أوضح أنها ستشهد حالة من الاستقرار، دون تغيرات حادة.

وتوقع أن تكون البورصات هي المستفيد الأكبر؛ مع اتجاه متزايد نحو الاستثمار فيها، وحدوث انتعاشة واضحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن انخفاض الأسعار لن يحدث بشكل فوري، بل سيكون تدريجيا مع تعافي الجنيه، متوقعا أن يبدأ المواطنون في الشعور بتحسن نسبي في الأسعار خلال نحو 3 أشهر على الأقل.