تأثيره مباشر على اقتصاد مصر.. برلماني: فتح مضيق هرمز يضع العالم بين سيناريوهين

قال النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإعلان عن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية؛ يضع الاقتصاد العالمي أمام سيناريوهين رئيسيين، لكل منهما تداعيات مختلفة على أسعار الطاقة والأوضاع الاقتصادية، خاصة في مصر.

وأوضح “أبو النجا”ـ في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”ـ أن السيناريو الأول يتمثل في أن يكون فتح المضيق إجراءً مؤقتًا يهدف إلى كسب الوقت من جانب الأطراف المعنية، استعدادًا لمراحل تصعيد محتملة، وهو ما يبقي حالة الترقب قائمة، مع استمرار توقعات حدوث أزمات وتقلبات في أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وأضاف أن السيناريو الثاني يرتبط بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم وتهدئة حقيقية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الأسواق، مؤكدًا أن أسعار الطاقة قد تتجه للانخفاض والعودة إلى مستوياتها الطبيعية، ولكن بشكل تدريجي وعلى المدى المتوسط.

وأشار إلى أن تحقق هذا السيناريو؛ سيكون له أثرا إيجابيا واضحا على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال استقرار سعر الصرف، مدفوعًا بتحسن إيرادات السياحة، وزيادة دخل قناة السويس، فضلًا عن عودة الاستثمارات الأجنبية.



ويشرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن، اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن حركة العبور ستتم وفق المسارات المنظمة التي حددتها الجهات المختصة.

وجاءت هذه الخطوة، بالتزامن مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين، إلى جانب هدنة في لبنان تستمر 10 أيام، في تطور لافت يعكس تهدئة نسبية في واحدة من أهم المناطق الحيوية لتدفقات الطاقة عالميًا.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب بإعلان طهران؛ في إشارة إلى دعم دولي لهذه الخطوة التي قد تسهم في تهدئة أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.