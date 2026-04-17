مسؤول إيراني : الإفراج عن الأصول المجمدة جزء من اتفاق محتمل حول مضيق هرمز

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني، أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يعد أحد البنود المطروحة ضمن اتفاق يجري التفاوض بشأنه والمتعلق بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.

تفاهم نهائي بشأن المضيق

وأوضح المسؤول أن أي تفاهم نهائي بشأن المضيق يجب أن يضمن مرور السفن عبر “ممرات آمنة” يتم الاتفاق عليها، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويقلل من مخاطر التصعيد في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

التفاصيل النهائية للاتفاق

وأشار إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة حول التفاصيل النهائية للاتفاق، في ظل تباين وجهات النظر حول آليات تأمين الملاحة وضمان تنفيذ الالتزامات المالية والسياسية المرتبطة به.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وتأتي تلك التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط جهود دولية لاحتواء التوتر في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية بشكل آمن.

