الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يكشف تفاصيل مفاوضات إيران : لا تبادل أموال .. وتقدم كبير لاتفاق شامل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد البدوي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات لافتة في مسار المحادثات الجارية مع إيران، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية وصلت إلى مراحل متقدمة، مع الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية المتعلقة بإنهاء التوترات القائمة بين الجانبين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

اتفاق محتمل مع إيران

وأوضح ترامب أنه “لن يتم تبادل أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران”، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل بالتعاون مع طهران على إزالة الألغام من مضيق هرمز في إطار خطوات تهدف إلى تهدئة الأوضاع في واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم.

النقاط الأساسية في الاتفاق

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل يجري “بوتيرة هادئة” لاستعادة اليورانيوم الموجود داخل إيران، في إشارة إلى ملفات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن معظم النقاط الأساسية في الاتفاق قد تم التوافق عليها بالفعل، وأن الأمور تسير بسرعة نحو صيغة نهائية.

إنهاء حالة التوتر

وكشف ترامب عن احتمال عقد مزيد من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال التفاصيل المتبقية، معتبرًا أن اتفاق إنهاء حالة التوتر أو “الحرب” مع إيران قد اكتمل إلى حد كبير.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه قد يتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد فور التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم أنه لم يحسم قراره بعد بشأن هذه الزيارة.

https://www.youtube.com/live/8sMCeaD5zWE?si=beq70KUpO4LgyTxy

ترامب الرئيس الأمريكي إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد