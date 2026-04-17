ترامب يكشف تفاصيل مفاوضات إيران : لا تبادل أموال .. وتقدم كبير لاتفاق شامل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات لافتة في مسار المحادثات الجارية مع إيران، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية وصلت إلى مراحل متقدمة، مع الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية المتعلقة بإنهاء التوترات القائمة بين الجانبين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

اتفاق محتمل مع إيران

وأوضح ترامب أنه “لن يتم تبادل أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران”، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل بالتعاون مع طهران على إزالة الألغام من مضيق هرمز في إطار خطوات تهدف إلى تهدئة الأوضاع في واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم.

النقاط الأساسية في الاتفاق

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل يجري “بوتيرة هادئة” لاستعادة اليورانيوم الموجود داخل إيران، في إشارة إلى ملفات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لافتًا إلى أن معظم النقاط الأساسية في الاتفاق قد تم التوافق عليها بالفعل، وأن الأمور تسير بسرعة نحو صيغة نهائية.

إنهاء حالة التوتر

وكشف ترامب عن احتمال عقد مزيد من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال التفاصيل المتبقية، معتبرًا أن اتفاق إنهاء حالة التوتر أو “الحرب” مع إيران قد اكتمل إلى حد كبير.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه قد يتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد فور التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم أنه لم يحسم قراره بعد بشأن هذه الزيارة.

