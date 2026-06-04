ترامب يلوّح بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قُتل جنود أمريكيون

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه على نحو خاص بأنه قد يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا أسفرت هجمات إيرانية عن مقتل جنود أمريكيين ، قائلا : "إنه ليس في عجلة من أمره لإتمام اتفاق مع إيران"..حسبما صرح مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية نقلا عن المسؤولين الأمريكيين القول : "إن الهدنة المستمرة منذ أسابيع ما زالت صامدة رغم تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تردد ترامب في إعادة إشعال الحرب يشير إلى أنه قد يكون مستعداً لتحمل جولات محدودة من التصعيد لأسابيع أو حتى أشهر تفادياً لانزلاق المنطقة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وشهد الأسبوع الجاري بعضاً من أعنف المواجهات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل، إذ أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأدى النزاع حول السيطرة على مضيق هرمز إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وحركة الشحن الدولي مع قيام طهران بتقييد انسياب التجارة عبر الممر المائي الاستراتيجي، بينما فرضت الولايات المتحدة حصاراً صارماً على الموانئ الإيرانية ومن وإليها.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات المتبادلة بأنها إجراءات دفاعية متبادلة وليست مؤشراً على عودة حرب شاملة.