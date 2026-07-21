رئيس سياحة النواب: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل مناسبة وطنية لاستحضار واحدة من أهم المحطات التاريخية التي أسست لدولة قوية مستقلة، ورسخت مبادئ الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشيرةً إلى أن هذه القيم التاريخية ما زالت تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، إن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات تنموية كبرى وإصلاحات شاملة يعكس حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترجمة مبادئ ثورة يوليو إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين، ويؤسس لدولة حديثة تمتلك مقومات التقدم والاستقرار.

ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية

وأوضحت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القادرة على حماية أمنها القومي واستقلال قرارها، بالتوازي مع إطلاق طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية وتطوير وسائل النقل والمطارات وتحديث المقاصد السياحية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وإعادة وضع مصر في المكانة السياحية والتنموية التي تليق بها عالمياً.

وأضافت أن ثورة 23 يوليو أرست قيم الانحياز للمواطن المصري والاستثمار في مقدرات الوطن، وهو النهج الذي تواصل الدولة العمل به حالياً من خلال إرادة سياسية حكيمة تستكمل مسيرة البناء والتطوير، مشيرة إلى أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة النهضة الشاملة.

وهنأت النائبة سحر طلعت مصطفى، في ختام تصريحاتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة، مؤكدة أن هذه المناسبة ستظل رمزًا للعزة الوطنية، ودافعًا لمواصلة العمل والإنجاز من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة.