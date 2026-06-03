مادة دهنية تقضي على الكوليسترول والسكر

تعد زبدة الفول السوداني من أكثر الأكلات الدهنية المفيدة للصحة وتساعد في خفض الكوليسترول الضار.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد زبدة الفول السوداني.

خفض الكوليسترول

قد يساعد تناول الفول السوداني والمكسرات الأخرى ، مثل الجوز واللوز والكاجو والفستق ، على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وقد يعود تأثير الفول السوداني في خفض الكوليسترول جزئياً إلى احتوائه على الفيتوستيرولات .

"الفيتوستيرولات هي مركبات موجودة في النباتات، وهي تشبه الكوليسترول في تركيبها وعندما تتناول الفيتوستيرولات، فإنها تمنع امتصاص الكوليسترول في جهازك الهضمي، مما قد يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول.

إدارة الوزن

على الرغم من أن الفول السوداني غني بالسعرات الحرارية، تشير الأبحاث إلى أن تناوله قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة كما أن الفول السوداني يحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، مما قد يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول.

قد يُسهّل الفول السوداني عملية فقدان الوزن حتى لمن لا يُفضّلون الحميات قليلة الدسم، وذلك وفقًا لدراسة أُجريت على أشخاص قلّلوا من السعرات الحرارية لإنقاص وزنهم فقد أولئك الذين تناولوا 28 جراما من الفول السوداني قبل وجبتين يوميًا فقدوا وزنًا مماثلًا تقريبًا لمن اتبعوا حمية قليلة الدسم.

ضبط مستوى السكر في الدم

تساعد جميع أنواع المكسرات على استقرار مستوى السكر في الدم، لغناها بالألياف والبروتين وانخفاض نسبة الكربوهيدرات فيها ووجدت مراجعة لأربعين تجربة مختلفة أن تناول الفول السوداني والمكسرات الشجرية قد يُحسّن حساسية الجسم للأنسولين، مما يعني أن الجسم يستطيع استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر.

لكن تناول الفول السوداني لا يُرجّح أن يُخفّض مستوى السكر في الدم بشكل مباشر بل إن تناول الفول السوداني بانتظام يُرجّح أن يُساعد في الوقاية من مشاكل مستوى السكر في الدم على المدى الطويل.