قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي: الهيمنة صنع قاعدة عسكرية اسمها إسرائيل ولن نتراجع عن موقفنا تجاهها
وزير المالية:نعمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل.. ونستهدف ضمان مسار نزولى لدين أجهزة الموازنة
زيادة في مصنعية الذهب.. اعرف هيوصل كام وميعاد التطبيق
وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة نبروه
قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر إل نينيو وحماية انسيابية التجارة العالمية
شوبير يكشف كواليس جلسة فسخ تعاقد الأهلي مع توروب
أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟
المونوريل وسيلة انتقال عصرية بمعايير عالمية.. أستاذ هندسة طرق يوضح
ترامب يلوّح بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قُتل جنود أمريكيون
فترة أقصى الاحتياجات.. تفاصيل خطة صيانة وتأهيل المحطات والمنشآت المائية بالدقهلية
تطهير 3600 كم ترع ومصارف.. وزير الري يوجّه بـ 5 قرارات عاجلة بالدقهلية
قرار جديد لوزير المالية بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للجمارك .. مستندات وتفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر إل نينيو وحماية انسيابية التجارة العالمية

قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر «إل نينيو» وحماية انسيابية التجارة العالمية
قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر «إل نينيو» وحماية انسيابية التجارة العالمية
أ ش أ

تعمل هيئة قناة بنما على تكثيف إجراءاتها الاحترازية لمواجهة التداعيات المحتملة لظاهرة «إل نينيو» عبر إعداد خطة تشغيلية جديدة تهدف إلى الحد من تأثيرات الجفاف على حركة الملاحة وتجنب القيود الصارمة التي تسببت في اضطرابات واسعة بسلاسل الإمداد العالمية خلال أزمة 2023-2024.

وقال مدير القناة ريكاورتي فاسكيز موراليس وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الهيئة تتبنى هذه المرة نهجًا مختلفًا في التعامل مع الظاهرة المناخية، مستفيدة من الدروس المستخلصة من موجة الجفاف السابقة التي أدت إلى تراجع مستويات المياه العذبة اللازمة لتشغيل القناة وفرض قيود على حركة العبور.

وبحسب موراليس، بدأت الهيئة مبكرًا مراجعة الإجراءات المتعلقة بغاطس السفن والأوزان المسموح بها؛ استعدادًا لموسم جفاف قد يبدأ اعتبارًا من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل مخاطر اختناقات الشحن.

وساعدت وفرة الأمطار خلال الفترة الماضية على الإبقاء على مستويات تشغيل مريحة، إذ تسمح القناة حاليًا بغاطس يصل إلى 50 قدمًا، بينما يتراوح متوسط غاطس سفن «نيو باناماكس» بين 47 و49.5 قدم.

ورغم ذلك، لم تستبعد الهيئة اللجوء إلى إجراءات احترازية محدودة، مثل خفض الحد الأقصى للغاطس بمقدار قدم واحدة، إذا استدعت الظروف ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تواجه فيه القناة تحديات متزايدة ناجمة عن التقلبات المناخية الحادة، بعد أن شهدت المنطقة أكثر مواسم الجفاف هطولًا للأمطار خلال نحو 70 عامًا من السجلات المناخية.

وأشار موراليس إلى أن التنبؤ بقوة وتأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المقبلة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية تطورها إلى ما يعرف بـ«إل نينيو الفائق»، الأمر الذي يفرض على إدارة القناة الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

هيئة قناة بنما تكثيف إجراءاتها الاحترازية مواجهة التداعيات المحتملة لظاهرة «إل نينيو» الجفاف على حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

ترشيحاتنا

إصابة 7

إصابة 7 أشخاص في انقلاب مركبة توك توك بكفر الشيخ

وكيل التعليم بالغربية

94 ألف طالب وطالبة ..الغربية تبدأ ماراثون الإعدادية بانضباط داخل 421 لجنة امتحانية

جولة محافظ قنا

محافظ قنا يحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم فى التعامل مع الاشغالات

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد