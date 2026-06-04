قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر «إل نينيو» وحماية انسيابية التجارة العالمية

تعمل هيئة قناة بنما على تكثيف إجراءاتها الاحترازية لمواجهة التداعيات المحتملة لظاهرة «إل نينيو» عبر إعداد خطة تشغيلية جديدة تهدف إلى الحد من تأثيرات الجفاف على حركة الملاحة وتجنب القيود الصارمة التي تسببت في اضطرابات واسعة بسلاسل الإمداد العالمية خلال أزمة 2023-2024.

وقال مدير القناة ريكاورتي فاسكيز موراليس وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الهيئة تتبنى هذه المرة نهجًا مختلفًا في التعامل مع الظاهرة المناخية، مستفيدة من الدروس المستخلصة من موجة الجفاف السابقة التي أدت إلى تراجع مستويات المياه العذبة اللازمة لتشغيل القناة وفرض قيود على حركة العبور.

وبحسب موراليس، بدأت الهيئة مبكرًا مراجعة الإجراءات المتعلقة بغاطس السفن والأوزان المسموح بها؛ استعدادًا لموسم جفاف قد يبدأ اعتبارًا من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل مخاطر اختناقات الشحن.

وساعدت وفرة الأمطار خلال الفترة الماضية على الإبقاء على مستويات تشغيل مريحة، إذ تسمح القناة حاليًا بغاطس يصل إلى 50 قدمًا، بينما يتراوح متوسط غاطس سفن «نيو باناماكس» بين 47 و49.5 قدم.

ورغم ذلك، لم تستبعد الهيئة اللجوء إلى إجراءات احترازية محدودة، مثل خفض الحد الأقصى للغاطس بمقدار قدم واحدة، إذا استدعت الظروف ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تواجه فيه القناة تحديات متزايدة ناجمة عن التقلبات المناخية الحادة، بعد أن شهدت المنطقة أكثر مواسم الجفاف هطولًا للأمطار خلال نحو 70 عامًا من السجلات المناخية.

وأشار موراليس إلى أن التنبؤ بقوة وتأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المقبلة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية تطورها إلى ما يعرف بـ«إل نينيو الفائق»، الأمر الذي يفرض على إدارة القناة الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.