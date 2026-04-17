ترامب : الحصار البحري ضد إيران مستمر حتى إتمام الاتفاق 100%

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أوضح أن الحصار البحري الأمريكي الحالي ضد إيران سيظل قائماً "إلى حين إتمام اتفاقنا مع إيران بنسبة 100%".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "يجب أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة، حيث تم التفاوض على معظم النقاط بالفعل"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب يوم الخميس إنه سيدرس السفر إلى باكستان لتوقيع اتفاق سلام إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

في سلسلة من المنشورات اللاحقة، صرّح بأن إيران "أزالت، أو هي بصدد إزالة" الألغام من المضيق، ووجّه انتقادات لاذعة لحلف الناتو مجدداً، واصفاً إياه بأنه "عديم الجدوى عند الحاجة، نمر من ورق"، لعدم دعمه الكافي للجهود السابقة لإعادة فتح الممر المائي.