قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة في مصنعية الذهب.. اعرف هيوصل كام وميعاد التطبيق
وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة نبروه
قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر إل نينيو وحماية انسيابية التجارة العالمية
شوبير يكشف كواليس جلسة فسخ تعاقد الأهلي مع توروب
أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟
المونوريل وسيلة انتقال عصرية بمعايير عالمية.. أستاذ هندسة طرق يوضح
ترامب يلوّح بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قُتل جنود أمريكيون
فترة أقصى الاحتياجات.. تفاصيل خطة صيانة وتأهيل المحطات والمنشآت المائية بالدقهلية
تطهير 3600 كم ترع ومصارف.. وزير الري يوجّه بـ 5 قرارات عاجلة بالدقهلية
قرار جديد لوزير المالية بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للجمارك .. مستندات وتفاصيل
تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الجيزة
تزيد إحساس الحرارة بـ 2 درجة.. تفاصيل تحذيرات الأرصاد من طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يسهل إقالة آلاف الموظفين الحكوميين مرتفعي الأجور

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يسهل إقالة آلاف الموظفين الحكوميين مرتفعي الأجور
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يسهل إقالة آلاف الموظفين الحكوميين مرتفعي الأجور
أ ش أ

 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ أمرًا تنفيذيًا يسهّل إقالة 8,000 من الموظفين الحكوميين الأعلى أجرًا، في إطار جهود أوسع لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية.

وينص الأمر، الذي أصدره البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين، على سحب الحماية الوظيفية من مجموعة تضم في معظمها موظفين في مناصب عليا داخل الحكومة الفيدرالية، يتقاضى بعضهم ما يصل إلى نحو 200,000 دولار سنويًا، ويُعتبرون من المشاركين في التأثير على السياسات الحكومية.

وخلال اتصال هاتفي استباقي للإعلان عن القرار، قال سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين المسؤول عن سياسات الموارد البشرية في الحكومة وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الامريكية، إن الإدارة تحتاج إلى موظفين لديهم الرغبة والقدرة على تنفيذ التوجيهات اللازمة لتحقيق أولوياتها السياسية.

وأضاف: «يمكن لأي شخص أن يحمل أي آراء سياسية، لكن إذا سمح لتلك الآراء بأن تتدخل في استعداده لتنفيذ الأوامر القانونية والتوجيهات السياسية الصادرة عن الإدارة، فإن هذا القرار يوفر آلية تتيح إبعاد هؤلاء الأشخاص من الوكالات الحكومية بشكل فعّال ووفقًا لتقدير الإدارة».

ويُظهر القرار استمرار ترامب في جهوده لمعاقبة أو إقالة الموظفين الحكوميين المهنيين الذين يرى أنهم يقوضون أهدافه السياسية، وذلك بعد عام من مغادرة الملياردير إيلون ماسك منصبه الذي كان يشرف من خلاله على جهود خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أعداد العاملين في القطاع الحكومي.

ويعتقد ترامب أن أجندته السياسية خلال ولايته الأولى تعرضت للعراقيل بسبب موظفين حكوميين مهنيين عارضوا سياساته.

ويُعد عدد الموظفين المتأثرين بالقرار أقل بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إخضاع ما يصل إلى 50,000 موظف للقواعد الجديدة.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة خلال الاتصال الهاتفي إن ترامب يمتلك صلاحية توسيع نطاق الفئات المشمولة بالقرار، لكنه لا يعتزم القيام بذلك في الوقت الحالي.

وكانت نقابات الموظفين الفيدراليين وحلفاؤها قد رفعوا دعوى قضائية في يناير الماضي لوقف هذه السياسة قبل اكتمال تطويرها، إلا أن قضاة فيدراليين قرروا تعليق النظر في القضية إلى حين انتهاء إدارة ترامب من وضع التعديلات النهائية على السياسة الجديدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية البيت الأبيض سحب الحماية الوظيفية الحكومة الفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

ترشيحاتنا

فرط الحركة

قبل ما تلجأ للأدوية.. علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

ميان السيد

بعد إصابة ميان السيد.. تعرف على أنواع فرط النشاط وتشتت الانتباه

زبدة الفول السوداني

مادة دهنية تقضي على الكوليسترول والسكر

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد