شروط معينة.. إيران تتحدى ترامب: سنغلق مضيق هرمز إذا استمر الحصار الأمريكي

ناصر السيد

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يوم الجمعة أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا استمر الحصار البحري الأمريكي. 

وذكرت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، يوم الجمعة، أن طهران ستعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وستغلق مضيق هرمز.

ونقلت فارس عن "مصدر مطلع مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي أن إعادة فتح المضيق مرهون بتنفيذ شروط معينة والتزامًا بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح المصدر أن السفن التجارية العابرة للمضيق ملزمة بالإبحار عبر المسار الذي تحدده إيران والتنسيق مع القوات الإيرانية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل"، لكن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائمًا.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "يجب أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة، حيث تم التفاوض على معظم النقاط بالفعل"، حسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب يوم الخميس إنه سيدرس السفر إلى باكستان لتوقيع اتفاق سلام إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

في سلسلة من المنشورات اللاحقة، قال إن إيران "أزالت، أو هي بصدد إزالة" الألغام من المضيق، ووجّه انتقادات لاذعة لحلف الناتو مجدداً، واصفاً إياه بأنه "عديم الجدوى عند الحاجة، نمر من ورق"، لعدم دعمه الكافي للجهود السابقة لإعادة فتح الممر المائي.

