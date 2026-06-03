دموع وفرحة بعد ساعات قلق.. والد الطفل عدي يحتفل بعودته بعد اختفائه في مطروح

سادت محافظة مطروح حالة من الارتياح والفرحة الكبيرة عقب العثور على الطفل عدي إبراهيم المنفي، البالغ من العمر عامين، وذلك بعد اختفائه لمدة 16 ساعة بمنطقة علوش، وسط أجواء من القلق والترقب بين أسرته والأهالي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على الطفل، حيث ظهر والد الطفل في حالة من التأثر الشديد والفرح، بينما غلبت الدموع عينيه وسط تجمع من أفراد أسرته وعدد كبير من الأهالي الذين شاركوا في عمليات البحث المكثفة منذ لحظة اختفائه.

وحرص أهالي المنطقة على مساندة أسرة الطفل، حيث استمرت عمليات البحث لساعات طويلة في المناطق المحيطة، وسط دعوات الجميع بالعثور عليه سالمًا، قبل أن تنتهي الأزمة بالعثور عليه وإعادته إلى أسرته وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر المتابعون عن سعادتهم بعودة الطفل سالمًا، مشيدين بتكاتف الأهالي وجهودهم الكبيرة خلال عملية البحث.