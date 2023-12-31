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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان بيلعب مع أقرانه.. أسرة بأسوان تروي تفاصيل تغيب طفلها 15 يوما

الطفل أحمد سالم
الطفل أحمد سالم

في كل يوم نجد قصصا إنسانية في كل مكان، ومن أبرز القصص الإنسانية التي تقشعر لها الأبدان، وهى داخل محافظة أسوان، وتحديداً داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو، والتي تتجسد في اختفاء طفل في سن السابعة من عمرة منذ 15 يوم.

 

وعن تفاصيل هذه القصة، واختفاء الطفل " أحمد سالم " 7 سنوات ، يروى ابن عمه " محمد عبد الرحيم على " هذه التفاصيل بقوله إن ابن عمه تغيب فجأة عن قريته ومنزله حيث كان يلعب ويلهو برفقة شقيقه في الشارع باليوم الذي تغيب فيه، وكان ذلك بالتحديد في الساعة التاسعة ونصف صباحاً.

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قصص إنسانية

وأشار محمد عبد الرحيم إلى أن أحمد كان بيلعب في الشارع وأخوه كان معاه بس اتعور ودخل البيت.. وأختي راحت تجيب أحمد من الشارع بدل ما يتعور زي أخوه بس اختفى ملقتهوش.

وأضاف بأنهم ظلوا يبحثون عن نجل شقيقته المتغيب، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه حتى الآن، حيث إنه متغيب عن المنزل منذ 15 يوماً ولا يوجد أي أثر له.

 

وأوضح أنهم حرروا محضرا بتغيب نجل شقيقته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنهم قاموا بالبحث عنه في كل مكان داخل وخارج القرية، وفي القرى اللي جنبهم والمحافظة كلها.. ولفوا عليه بميكروفونات في الشارع بس مقدروش يلقوه.

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طفل متغيب

وتابع بأنهم تلقوا بعض المكالمات الهاتفية من عدد من الأشخاص الذين أخبروهم بأنهم رأوا نجل شقيقته داخل بعض القرى المختلفة، ولكنهم ذهبوا إلى هناك ولم يتمكنوا من العثور عليه، وأن والدته تعبانة وكل يوم بتروح المستشفى تعلق محاليل من زعلها عليه.. وإحنا بقالنا فترة مش عارفين نروح شغلنا عشان بندور عليه وكلنا تعبانين.

وأكمل بأن هناك تكاتف كبير من رجال الأمن والشباب وأهالى القرية ، ولكن مازالت والدته وخالته وجدته ، ووالده يمروا بحياة عصيبة وصعبة لفقد أبنهم ، وما يزيد من تعبهم عدم معرفة مكانه . 

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