محافظ أسوان يوجه بدخول جميع المشروعات المنفذة للتشغيل التجريبي

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بدخول جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها للتشغيل التجريبي مع الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة؛ وذلك لرفع جودة الخدمات الجماهيرية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، صباح اليوم /الخميس/؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك داخل قريتي الكاجوج والكفور بمركز كوم أمبو، بإجمالي 517 مشروعا بتكلفة 7.3 مليار جنيه.



واستهل المحافظ - جولته - وفقا لبيان - بضغط الزر للتشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي المتكامل بقرية الكاجوج ، والتي تم تنفيذها بنسبة 100%، وكذا محطة معالجة لتستوعب كميات الصرف الصحي لقرى الكاجوج، وتحيا مصر، وسلوا قبلي وبحري والشبيكة؛ بتكلفة إجمالية 617 مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ ، وحدة طب أسرة الكاجوج، والتي تم إنشاؤها بشكل كامل، وتشغيلها تجريبياً ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتقدم خدماتها بالجودة العالية للمواطنين، مشدداً على الاهتمام بمستوى النظافة العامة، وتلافي أية ملاحظات تم رصدها.



كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية بالكاجوج، والذي شهد التشغيل التجريبي، وتكلف إنشاؤه 10 ملايين جنيه، ومقام على مساحة 600 م٢؛ ليسهم في تقديم الخدمات المتنوعة، حيث يأتي تنفيذه ضمن 31 مجمعا خدميا تم التشغيل التجريبي لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.



وتفقد محافظ أسوان نقطة إسعاف الكاجوج، والتي شهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها بنسبة 100 ٪.

واختتم عطية جولته بتفقد الموقع المقترح لإنشاء سوق حضارى على مساحة 5 أفدنة ، وبتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه بحي وسط مدينة كوم أمبو بجوار المطحن، مكلفاً بأن يتم التخطيط الجيد لهذا السوق بشكل متناسق، ويراعى فيها توافر كافة الخدمات والمرافق.