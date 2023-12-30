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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمود سعد يتابع مشروع كابتانو مصر بأسوان

كابيتانو مصر بأسوان
كابيتانو مصر بأسوان

قام ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وسعد خليفة وكيل الرياضة بالمديرية باستقبال ومرافقة الدكتور محمود سعد وذلك للإشراف والمتابعة علي تدريبات مشروع كابيتانو مصر بالملعب الفرعي بأسوان

وقام الدكتور محمود سعد بالحديث وبعض الإرشادات والنقاط الهامة في التدريبات وتعليمات للجهاز الفني والاداري بنظام التدريب المتفق عليه ومنظمة العمل داخل مشروع كابيتانو مصر. 

وكانت قد قامت مديرية العمل بأسوان بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية بتنظيم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لطالبات المعهد الأزهرى ، ومعهد الأمام متولى الشعراوى للبنين وذلك فى إطار الإهتمام للحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين. 
 

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كابيتانو مصر 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وخطط الطوارئ والإخلاء فى حالة وقوع أى كوارث أو أزمات وذلك بكافة القطاعات الخدمية. 

وأقيمت الندوتين تحت عنوان " مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية " ، بالإضافة إلى كيفية تفعيل خطة الطوارىء والإخلاء عند حدوث أى كوارث ، وأهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية حيث قام بإلقاء المحاضرات التعريفية المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، والمهندس طه فتحى مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب أسوان.

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