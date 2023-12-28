محافظة أسوان و"تنمية المشروعات" يوقعان عقودا لتطوير الخدمات الأساسية بقرية كركر

وقعت محافظة أسوان وجهاز تنمية المشروعات اليوم عقدين، لتطوير الخدمات الأساسية بقرية كركر بتمويل قدره 2.5 مليون جنيه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وذلك بمقر الجهاز بالقاهرة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.



عقود

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوقيع العقد الأول بإجمالى تمويل قدره 2 مليون جنيه لترميم وصيانة الوحدة الصحية فى قرية كركر بمركز أسوان لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين والوافدين.

وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام العمالة الكثيفة من المنطقة، حيث من المتوقع أن يوفر حوالى 2000 يومية عمل خلال فترة التنفيذ ، وذلك بحضور روحى أفغانى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان ، ولفيف من مسئولى الجهاز والمحافظة والبرنامج.

كما تم توقيع العقد الثانى بين الجهاز وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بالمحافظة بإجمالى تمويل قدره 500 ألف جنيه حيث قام بالتوقيع الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ، ويوسف يحيى عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والحفاظ على البيئة بمحافظة أسوان.

ويهدف العقد إلى تشغيل الفتيات ( 18-29 سنة ) فى مبادرات العناية بالصحة الإنجابية بقرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة لتيسير حصولهم على هذه الخدمات ومن المتوقع أن يوفر المشروع 6600 يومية تشغيل للفتيات فى هذه المناطق.

جهود

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن توقيع بروتوكول التعاون يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع المجتمع المدنى للإرتقاء بالمستوى المعيشى والإقتصادى والإجتماعى لمواطنى المحافظة من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى للأسر المستهدفة.

وقدم شكره لجهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على الدعم الكبير الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات بما يضمن توفير مستوى معيشى مناسب للمواطنين .