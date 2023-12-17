عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم طبي لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية لأهالي قرية الكرور بأسوان

وحدة طب أسرة الكرور
وحدة طب أسرة الكرور بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع هيئة الرعاية الصحية بتنظيم يوم طبى وتوعوى للمواطنين والأهالى بقرية الكرور بمدينة أسوان، مشيداً بمجموعة الأنشطة والفعاليات الطبية والعلاجية والتوعوية التى تضمنها اليوم الطبى .

ووجه المحافظ بالتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى دعم  الجهود المبذولة للإرتقاء بالصحة العامة وتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية والطبية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وخاصة فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

تعليم أسوان تتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر لـ 350 ألف بطاقة تموينية

 الرعاية الصحية

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بأن اليوم الطبى والتوعوى تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، وبإشراف من الدكتورة هبة الله حجاجى مدير إدارة التوعية والمبادرات .

وأشار حنفى إلى أن اليوم الطبى شمل تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة منها تنظيم قافلة طبية لإجراء الفحوصات عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى عن الأمراض الموسمية وغيرها من الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء .

كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم ندوات تثقيفية لنشر التوعية بطرق وأساليب استخدام المضادات الحيوية وذلك عند الضرورة فقط وتحت إشراف الطبيب المختص، مع التركيز على بيان خطورة الإسراف فى إستخدامها وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية يكون لها تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المرضى ، لافتاً إلى أن الندوات تضمنت أيضاً تقديم  المشورة الطبية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل  الفحوصات الطبية له .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان تتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

شاهد.. لحظة تعرض جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي للطعن في رام الله

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة: مطالب بإجراء انتخابات أثناء الحرب في إسرائيل

هل فشلت قوات الاحتلال في إدارة حربها بغزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ