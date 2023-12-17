يوم طبي لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية لأهالي قرية الكرور بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع هيئة الرعاية الصحية بتنظيم يوم طبى وتوعوى للمواطنين والأهالى بقرية الكرور بمدينة أسوان، مشيداً بمجموعة الأنشطة والفعاليات الطبية والعلاجية والتوعوية التى تضمنها اليوم الطبى .

ووجه المحافظ بالتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى دعم الجهود المبذولة للإرتقاء بالصحة العامة وتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية والطبية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وخاصة فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

الرعاية الصحية

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بأن اليوم الطبى والتوعوى تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، وبإشراف من الدكتورة هبة الله حجاجى مدير إدارة التوعية والمبادرات .

وأشار حنفى إلى أن اليوم الطبى شمل تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة منها تنظيم قافلة طبية لإجراء الفحوصات عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى عن الأمراض الموسمية وغيرها من الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء .

كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم ندوات تثقيفية لنشر التوعية بطرق وأساليب استخدام المضادات الحيوية وذلك عند الضرورة فقط وتحت إشراف الطبيب المختص، مع التركيز على بيان خطورة الإسراف فى إستخدامها وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية يكون لها تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المرضى ، لافتاً إلى أن الندوات تضمنت أيضاً تقديم المشورة الطبية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل الفحوصات الطبية له .