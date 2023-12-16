محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر لـ 350 ألف بطاقة تموينية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الفترة الحالية شهدت توفير كميات كبيرة من السكر بإجمالى 700 طن للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحي.

وتم توزيع 2 كيلو من السكر المدعم على البطاقات التموينية بواقع 27 جنيه للكيلو لـ 350 ألف بطاقة تموين إستفاد منها حوالى 1.3 مليون مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى توزيع كميات أخرى بالمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت الكبيرة.

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السكر

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مواصلة طرح كميات إضافية من السكر الحر خلال الفترة القادمة فى الأسواق والمحلات التجارية ، ليتم بيعها بسعر 32 جنيه للكيلو لإغراق السوق المحلى ، وإحداث التوازن المطلوب الأسعار لصالح المستهلك.

وأوضح أشرف عطية إلى أنه بالتزامن مع ذلك تواصل اللجان المشتركة تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أى محاولات للإحتكار ، وهو الذى يتكامل مع إستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار منخفضة.

