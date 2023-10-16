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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وقد اطمأن المحافظ من المواطنين الذين إلتقى بهم على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة.

 

كما شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

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جولات ميدانية

وكلف المحافظ بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

هذا وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا " والتى تنفذها وزارة العمل بمركز التدريب التابع لشركة الكهرباء وذلك بحضور المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، بالإضافة إلى ممثلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من وزارة العمل ، علاوة على القيادات الجامعية والتنفيذية والنقابية وممثلى 30 شركة من كافة القطاعات .

 

جهود

وفى كلمته تقدم اللواء أشرف عطية بالتهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، مؤكداً على أن ما تهدف إليه هذه المبادرة من نشر وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال يتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بالأيدى البشرية العاملة تماشياً مع النهج الذى تم ترسيخه لتوفير كافة أوجه الأمان والسلامة لعمالنا ، وخاصة فى ظل ملحمة المشروعات العملاقة والكبرى التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام .

وأشار أشرف عطية إلى أنه وجب علينا جميعاً الإهتمام بتنفيذ كافة عناصر مبادرة " سلامتك تهمنا " لكونها مبادرة وطنية تستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وتأمين بيئة العمل فى القطاعات المختلفة بما يساهم بدوره فى زيادة الإنتاج ، وهذا يتطلب زيادة الوعى والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة .

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