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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ري أسوان: تطهير الترع والمصارف بـ 36 مخرا صناعيا

جهود وأنشطة الرى
جهود وأنشطة الرى بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للإستعداد لمواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والمكثف خلال الفترة الحالية بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلاً فيما يخصه طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

 

تنظيم حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأحياء مدينة أسوان

سكرتير مساعد أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المجمعات الحكومية والخدمية بقرى حياة كريمة

المتغيرات المناخية

وكلف المحافظ بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية من خلال التنسيق بين الرى والجهات المختصة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع بها ، مع تطهير الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بإجمالى 36 مخر صناعى وبطول 131 كم  .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم التأكد والإطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالى 59 عمل صناعى منها 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 23 بحيرة صناعية ، ولا توجد أى تعديات على مخرات السيول الصناعية .

وأشار محمد على بأنه بالمرور على الأودية الطبيعية التابعة فى ولايتها للوحدات المحلية تم رصد بعض التعديات ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهى فى مناطق الأعقاب بمركز أسوان ، والرتاج وحديدون وعلى عامر بمركز دراو ، وجعفر الصادق والعمدة وأبو عبادى بمركز كوم أمبو ، واللديد ونجع هلال وأبو عرفة بمركز إدفو .

 

جهود

وكان قد إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 49 ألف 419  من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن فعاليات الحملة يتم تنظيمها تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضاً شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، فضلاً عن رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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