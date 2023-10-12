مواصلة فعاليات حملة " بلدى أمانة " ضمن طرق الأبواب بأسوان

إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 49 ألف 419 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن فعاليات الحملة يتم تنظيمها تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضاً شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، فضلاً عن رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

بلدى أمانة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية وذلك إستمراراً للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

جهود

وقد تم المرورعلى المجمعات ميدانياً بمركزى إدفو وكوم أمبو وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب ، وأيضاً الرديسية بحرى ، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات ، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات .

وقد حضر الإجتماع كل من رئيس وحدة حياة كريمة ، ورئيس جهاز التعمير ، ورئيس منطقة البريد ، بالإضافة إلى نواب رؤساء مدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، علاوة على منسق حياه كريمه ، وأيضاً مسئول تشغيل مجمعات الخدمات ، وخلال الإجتماع كلف اللواء ياسر عبد الشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للإنتهاء من التجهيزات والإستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية .