عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشارك طلاب مدرسة السلام أكاديمى إحتفالات إنتصارات أكتوبر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والمعلمين بمدرسة السلام أكاديمى الخاصة الإحتفال اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وبترديد عبارات " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر " حيث رافقه عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عمرو توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة .

وشهد اللواء أشرف عطية البرنامج الإذاعى المدرسى لطلاب مرحلة رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية بإجمالى 2400 طالب وطالبة، والذى بدأ بالقرآن الكريم، ثم العرض المسرحى لطلاب المدرسة عن  إنتصارات أكتوبر، أعقبه تقديم فقرة غنائية عن أكتوبر، وشخصيات عامة.

محافظ أسوان: تكليف الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع السبت المقبل

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان 347 طالبا لحصولهم على درجة البكالوريوس

ملحمة النصر

ثم كلمة محافظ أسوان والتى تحدث فيها عن ملحمة النصر العظيم فى السادس من أكتوبر عام 1973، والذى كان نقطة الإنطلاق لنجنى ثمار تضحيات شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بحياتهم ، وأيضاً المصابين الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن لتتحقق ملحمة أخرى للدولة المصرية ذات الحضارة العظيمة بفكر ووعى ورؤية تجسدت فى الإنجازات المتتالية، والتى وصلت لطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات عملاقة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم المحافظ شكره لمجلس إدارة مدرسة السلام أكاديمى بقيادة محمد توفيق على هذا النموذج التربوى والتعليمى الراقى الذى يتم تقديمه داخل هذا الصرح المشرف الذى أصبح بالجد والمجهود والتعب والعرق بإصرار وعزيمة مستنيرة أحد الأعمدة الرئيسية فى التعليم بأسوان ليساهم فى تخريج جيلاً متميزاً من أبنائنا الطلاب ، وأختتم الطابور المدرسى بتحية العلم ، وإلقاء نشيد " بلادى " .

وحرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه الطلاب والتلاميذ ، وأيضاً مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة تقديراً للمستوى الرائع الذى تجلى فى تنوع العروض والفقرات ، وتقديم وجبة تعليمية متقدمة تمثل إضافة هامة للمنظومة التعليمية بالمحافظة .

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان 347 طالبا لحصولهم على درجة البكالوريوس

محافظ أسوان يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية

جهود

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءاً من السبت المقبل ، وهى المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر .

حيث تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 % إلى 25 % ، وهى سلع " السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز " ، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تكليف الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع السبت المقبل

ترشيحاتنا

إطلاق نار يستهدف معسكر جبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس

لبحث العدوان على غزة.. انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

إسرائيل مهددة بالجوع بعد ضرب سلة الغذاء وفقد 70% من المحاصيل الزراعية

لبحث العدوان على غزة.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تشاوريا بالجامعة العربية

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ