محافظ أسوان يشارك طلاب مدرسة السلام أكاديمى إحتفالات إنتصارات أكتوبر

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والمعلمين بمدرسة السلام أكاديمى الخاصة الإحتفال اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وبترديد عبارات " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر " حيث رافقه عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عمرو توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة .

وشهد اللواء أشرف عطية البرنامج الإذاعى المدرسى لطلاب مرحلة رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية بإجمالى 2400 طالب وطالبة، والذى بدأ بالقرآن الكريم، ثم العرض المسرحى لطلاب المدرسة عن إنتصارات أكتوبر، أعقبه تقديم فقرة غنائية عن أكتوبر، وشخصيات عامة.

ملحمة النصر

ثم كلمة محافظ أسوان والتى تحدث فيها عن ملحمة النصر العظيم فى السادس من أكتوبر عام 1973، والذى كان نقطة الإنطلاق لنجنى ثمار تضحيات شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بحياتهم ، وأيضاً المصابين الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن لتتحقق ملحمة أخرى للدولة المصرية ذات الحضارة العظيمة بفكر ووعى ورؤية تجسدت فى الإنجازات المتتالية، والتى وصلت لطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات عملاقة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم المحافظ شكره لمجلس إدارة مدرسة السلام أكاديمى بقيادة محمد توفيق على هذا النموذج التربوى والتعليمى الراقى الذى يتم تقديمه داخل هذا الصرح المشرف الذى أصبح بالجد والمجهود والتعب والعرق بإصرار وعزيمة مستنيرة أحد الأعمدة الرئيسية فى التعليم بأسوان ليساهم فى تخريج جيلاً متميزاً من أبنائنا الطلاب ، وأختتم الطابور المدرسى بتحية العلم ، وإلقاء نشيد " بلادى " .

وحرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه الطلاب والتلاميذ ، وأيضاً مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة تقديراً للمستوى الرائع الذى تجلى فى تنوع العروض والفقرات ، وتقديم وجبة تعليمية متقدمة تمثل إضافة هامة للمنظومة التعليمية بالمحافظة .

جهود

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءاً من السبت المقبل ، وهى المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر .

حيث تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 % إلى 25 % ، وهى سلع " السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز " ، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.