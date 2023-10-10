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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تكليف الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع السبت المقبل

المجمعات الإستهلاكية
المجمعات الإستهلاكية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءاً من السبت المقبل ، وهى المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر .

 

حيث تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 % إلى 25 % ، وهى سلع " السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز " ، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .

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تخفيض 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية. 

 

وأوضح المحافظ بأنه سيتم مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المشددة للإستمرار في تنفيذ الحملات المكبرة على مستوى المراكز والمدن من خلال اللجان المشتركة بكافة الجهات للمرور المفاجئ على الأسواق للتأكد من الإلتزام بخفض الأسعار بمختلف الأنشطة والمحلات التجارية والهايبر ماركت ، وسيتم التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار .

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فيما شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا UTM ، وأيضاً الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع أسوان ، والدكتور خالد على شحاته مستشار رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بأسوان ، بالإضافة إلى ممثلين من دول السعودية وتركيا والعراق ، وكذا المجلس الأعلى للجامعات. 

 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن إستضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لفعاليات هذا المؤتمر يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد هام وحيوى لسياحة المؤتمرات ، كما يؤكد حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام بتعظيم الإستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم لما له من أهمية فى المرحلة الحالية، وهو الذى يتجسد فى تنظيم هذا المؤتمر العلمى المشترك بين الأكاديمية العربية وجامعة  ماليزيا .

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