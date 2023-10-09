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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية للتعامل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية في أسوان

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة وهو الذي يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية أبنائنا من ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وطبقاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وأشار المحافظ إلى أهمية الدورة فى تأهيل ورفع مهارات المسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية وتدريبتهم على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، بالإضافة إلى دورها فى إعداد الكوادر والعاملين المؤهلين لحسن التعامل مع المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة والمساهمة فى التخفيف عن كاهلهم وتسهيل خدمتهم وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية المقدمة فى أقرب وقت وبالشكل المطلوب. 

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ذوى الهمم

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق التمكين الإجتماعى والإقتصادى اللازم لأبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة مع توفير أوجه الدعم والحماية اللازمه لضمان حصولهم على كامل حقوقهم بإعتبارهم عنصر أساسى فى نسيج المجتمع. 

ولفت عطية إلى أنه تم مراعاة تخصيص شباك متخصص لذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية ، علاوة على أنه يتم التشديد على الإلتزام بالكود المصري لذوي الإعاقة أثناء تنفيذ كافة المشروعات الجارية بمختلف المجالات الخدمية والحكومية.

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وأوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة أن الدورة التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر الحالى، وأن الدورة يشارك فيها مدربين متخصصين من مديرية التربية والتعليم ويتم تنفيذها داخل قاعات التدريب مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قاما بتفقد المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل. 

وأشاد الوزير والمحافظ بالمستوى الراقى والنموذجى المشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 مليون جنيه. 

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