عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدي يعقوب لجراحات القلب

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

وجه محافظ أسوان أشرف عطية بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدي يعقوب لجراحات القلب، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمي والذي نفذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولي؛ تقديرًا لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية.


جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم /الأحد/ لعدد من الشوارع الداخلية والرئيسية، ومتابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير ومنها مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة.


كما تابع عطية تنفيذ عدد من ساحات الانتظار أمام المستشفى الجامعي بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي والتكدس المروري، فضلًا عن استماعه لشكاوى المواطنين ومطالبهم العمل على إيجاد حلول سريعة لها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة. 


وكلف بالإسراع في تنفيذ 3 ساحات انتظار أخرى بطريق كسر الحجر أمام المستشفى الجامعي ليصبح عددها 10 ساحات انتظار لتخفيف التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج. 


وشدد - خلال متابعته موقف مشروعات وخطط التجميل بشوارع أسوان - على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واللافتات المخالفة بعدد من الشوارع، مع تركيب مظلات لمحال الشواربي الجديد على غرار ما تم تنفيذه في مشروع تطوير السوق السياحي القديم.


كما وجه بعمل فتحات ورامبات للمشاة أمام الشارع الجديد بعد تعديل الاتجاهات المرورية ضمن مشروع تطوير منطقة الطابية لتسهيل الحركة لكبار السن والأطفال وذوي الهمم، كما تابع معدلات العمل بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية من أعمال الرصف الجارية بأطوال 3 كم المخطط إنهائها نهاية الأسبوع على أن يتم تخطيط ساحات الانتظار؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة.


وأوضح أن ذلك يتوازى مع إنهاء باقي مكونات مشروع التطوير للمنطقة والتي تشمل البوابات والأسوار والمسطحات الخضراء (اللاندسكيب) على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لاستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة.


وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسوان مطابقة مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان، للمواصفات الفنية والصحية المطلوبة، نافيًا ما تردد حدوث تغير في رائحة وطعم مياه الشرب بهذه المناطق.
وقال إنه فور ورود بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير في رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان.


ووجه مسئولي الشركة ومديرية الصحة تحت إشراف من ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميداني على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم، حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي ، وقد أكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية.


من جانبه..أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان يحيي أبو زيد على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة، مناشدًا المترددين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفداً يترأسه المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ 350 شهيدا

تل أبيب تتعرض لكابوس..هجوم مباغت وتوغل هو الأكبر داخل إسرائيل منذ عقود

إسرائيل تبدأ الحرب ضد غزة وتستدعي الاحتياط.. فما هذه القوات؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ