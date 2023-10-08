محافظ أسوان يوجه بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدي يعقوب لجراحات القلب

وجه محافظ أسوان أشرف عطية بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدي يعقوب لجراحات القلب، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمي والذي نفذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولي؛ تقديرًا لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم /الأحد/ لعدد من الشوارع الداخلية والرئيسية، ومتابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير ومنها مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة.



كما تابع عطية تنفيذ عدد من ساحات الانتظار أمام المستشفى الجامعي بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي والتكدس المروري، فضلًا عن استماعه لشكاوى المواطنين ومطالبهم العمل على إيجاد حلول سريعة لها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.



وكلف بالإسراع في تنفيذ 3 ساحات انتظار أخرى بطريق كسر الحجر أمام المستشفى الجامعي ليصبح عددها 10 ساحات انتظار لتخفيف التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج.



وشدد - خلال متابعته موقف مشروعات وخطط التجميل بشوارع أسوان - على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واللافتات المخالفة بعدد من الشوارع، مع تركيب مظلات لمحال الشواربي الجديد على غرار ما تم تنفيذه في مشروع تطوير السوق السياحي القديم.



كما وجه بعمل فتحات ورامبات للمشاة أمام الشارع الجديد بعد تعديل الاتجاهات المرورية ضمن مشروع تطوير منطقة الطابية لتسهيل الحركة لكبار السن والأطفال وذوي الهمم، كما تابع معدلات العمل بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية من أعمال الرصف الجارية بأطوال 3 كم المخطط إنهائها نهاية الأسبوع على أن يتم تخطيط ساحات الانتظار؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة.



وأوضح أن ذلك يتوازى مع إنهاء باقي مكونات مشروع التطوير للمنطقة والتي تشمل البوابات والأسوار والمسطحات الخضراء (اللاندسكيب) على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لاستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة.



وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسوان مطابقة مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان، للمواصفات الفنية والصحية المطلوبة، نافيًا ما تردد حدوث تغير في رائحة وطعم مياه الشرب بهذه المناطق.

وقال إنه فور ورود بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير في رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان.



ووجه مسئولي الشركة ومديرية الصحة تحت إشراف من ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميداني على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم، حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي ، وقد أكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية.



من جانبه..أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان يحيي أبو زيد على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة، مناشدًا المترددين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين.