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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى بلانة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى، بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة). 

كل من رئيس وحدة حياة كريمة ، ومدير المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى دار الهندسة والشركة الوطنية وجهاز التعمير والحماية المدنية ، علاوة على رئيس ونائب مركز ومدينة كوم أمبو.

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حياة كريمة 

وخلال الجولة، أكد اللواء ياسر عبد الشافى، أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19مشروعاً بتكلفة إجمالية 152 مليون جنية وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات ، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ، مشيراً إلى الجولة الميدانية شملت تفقد إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات قرية الكفور غرب بنسبة 90%. 

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذه للإنتهاء من التشطيبات الخاصة بالكافيتريا والمسجد والمحلات مع إستكمال أعمال المظلات وذلك خلال أسبوعين. 

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة شملت أيضاً تفقد موقف سيارات الكفور شرق بنسبة 60 % ، حيث تم التوجيه بزيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال بالموقف خلال الشهر الجارى.

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جهود 

وشدد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول ، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

وأشار أشرف عطية، إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات. 

وأكد محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة فى محافظة أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام .

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