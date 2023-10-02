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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ لغات فرنسى 

مدارس أسوان
مدارس أسوان

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى بمدينة ناصر بتكلفة 3.8 مليون جنيه ، والتى تضم 235 طالب وطالبة داخل 16 فصل دراسى للمراحل التعليمية بدءاً من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الثانوى العام ، بجانب 10 فصول ملحقة بالمدرسة للغات إنجليزى تضم 430 تلميذ وتلميذة بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى

ويأتى ذلك مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023 ، وفى ظل الإهتمام الملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلم والإرتقاء بالمنظومة التعليمية. 

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المدارس 

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشاد اللواء أشرف عطية ، بالمستوى التعليمى الراقى الذى شهده داخل مدرسة نجيب محفوظ ، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم فى ظل التنوع المتميز فى تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بأسلوب علمى نموذجى.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل به الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة. 

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شكر

وقدم المحافظ شكره وتقديره لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وأيضاً لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، فضلاً عن التحية والتقدير للتنظيم الرائع والمشرف لفعاليات المؤتمر. 

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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