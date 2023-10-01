محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى المؤتمر الإقليمى الثانى الذى عقد بمحافظة الأقصر للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى سيتم تصعيدها للمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) والذى تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



المشروعات الخضراء

وحضر اللقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا ، واللواء طاق الفقى محافظ سوهاج ، بجانب محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية ، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفائزة مقررى وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بمحافظات جنوب الصعيد.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل به الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

وقدم المحافظ شكره وتقديره لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وأيضاً لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، فضلاً عن التحية والتقدير للتنظيم الرائع والمشرف لفعاليات المؤتمر.

المبادرة الوطنية

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات.

وأكد محافظ أسوان على أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة فى محافظة أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام ، وأوضح عطية بأن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ومتميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة ، وقام محافظ أسوان بمنح الدروع وشهادات التقدير للـ 16 مشروع المشارك بالمؤتمر الإقليمى ، مع منحه لمبلغ 20 ألف جنيه للمشروع الأول ، و 10 ألاف جنيه للمشروع الثانى ، و 5 ألاف جنيه للمشروع الثالث تقديراً وتحفيزاً لهم.