محافظ أسوان: تنفيذ 55 مشروعا تنمويا بقريتين بكوم أمبو ضمن حياة كريمة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه جري تنفيذ 55 مشروعا تنمويا وخدميا بقريتي العتمور قبلي والعباسية بكوم أمبو ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وشدد محافظ أسوان - في بيان صحفي - على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافي كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التي بدأت التشغيل التجريبي لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل التفاعل مع المواطنين والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم واحتياجاتهم.



وفي السياق أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان بأنه بناء على تعليمات المحافظ فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتي العتمور قبلي والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتي تخدم 80 ألفا و823 من المواطنين والأهالي.



وأضاف ناجح أنه تم تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلي، وإنشاء نقطة إسعاف العباسيه ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسية، وأيضاً مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية بعدد 19 محولا كهربائيا مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلي بنسبة 90%.



وأوضح ناحج بنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والاهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبة في أقصر وقت.