عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 55 مشروعا تنمويا بقريتين بكوم أمبو ضمن حياة كريمة

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه جري تنفيذ 55 مشروعا تنمويا وخدميا بقريتي العتمور قبلي والعباسية بكوم أمبو ضمن مبادرة "حياة كريمة".


وشدد محافظ أسوان - في بيان صحفي - على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافي كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التي بدأت التشغيل التجريبي لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل التفاعل مع المواطنين والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم واحتياجاتهم. 


وفي السياق أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان بأنه بناء على تعليمات المحافظ فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتي العتمور قبلي والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتي تخدم 80 ألفا و823 من المواطنين والأهالي.


وأضاف ناجح أنه تم تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلي، وإنشاء نقطة إسعاف العباسيه ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسية، وأيضاً مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية بعدد 19 محولا كهربائيا مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلي بنسبة 90%. 


وأوضح ناحج بنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والاهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبة في أقصر وقت.

أسوان العباسية كوم أمبو العتمور قبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاوضات إنهاء الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف عن انفراجة بشأن صراع روسيا وأوكرانيا

النشرة الدينية| كل ما تريد معرفته عن هدية وزير الأوقاف لـ السيسي.. دعاء تحصين النفس من المرض.. اقبال غير مسبوق على جامعة مصر للثقافة الإسلامية بكازاخستان

11 أم 13 زوجة.. كم عدد أمهات المؤمنين الصحيح؟ الأزهر للفتوى يوضح

الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

زلزال قوي يضرب تركيا على عمق 6.1 كيلو .. تفاصيل

قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخارجية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ