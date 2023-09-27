فى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات) وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين ، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية ، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين .

وخلال الإحتفال حرص اللواء أشرف عطية على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية ، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين .

يوم التفوق

فى يوم الفرحة والتفوق .. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

وطالب أشرف عطية منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات ، موضحاً بأن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد ، بجانب دوره الإجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل " لتسكنوا إليها ، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والإجتماعية .

جهود

فى يوم الفرحة والتفوق .. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

والجدير بالذكر بأن فعاليات الإحتفال تضمنت السلام الجمهورى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقديم فقرة للإنشاد الدينى ، وقد أختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل بإجمالى 40 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تبادل الدورع وإلتقاط الصور التذكارية والجماعية .

هذا وفى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية ، ورؤساء المراكز والمدن .