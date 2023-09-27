عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى يوم الفرحة والتفوق..محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

فى يوم الفرحة والتفوق
فى يوم الفرحة والتفوق .. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة

فى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات) وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين ، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية ، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين .

وخلال الإحتفال حرص اللواء أشرف عطية على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية ، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين .

محافظ أسوان: مشروعات جديدة داخل 170 مدرسة.. وإنشاء 158 مركز شباب بالمحافظة

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد لترشيح السيسي

يوم التفوق

فى يوم الفرحة والتفوق .. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

وطالب أشرف عطية منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات ، موضحاً بأن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد ، بجانب دوره الإجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل " لتسكنوا إليها ، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والإجتماعية .

55 عاما على إنقاذ معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. تفاصيل

محافظ أسوان يفاجئ المستشفى الجامعي ويتفقد مشروعات التوسعات الجديدة 

جهود

فى يوم الفرحة والتفوق .. محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

والجدير بالذكر بأن فعاليات الإحتفال تضمنت السلام الجمهورى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقديم فقرة للإنشاد الدينى ، وقد أختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل بإجمالى 40 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تبادل الدورع وإلتقاط الصور التذكارية والجماعية .

هذا وفى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية ، ورؤساء المراكز والمدن  .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

موضوعات متعلقة

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد لترشيح السيسي

ترشيحاتنا

إصابة 50 إسرائيليا في حادث قرب القدس

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية

لافروف لـ أرمينيا: تذكروا مصير الدول المعتمدة على أمريكا

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي|بدء التدريب المجاني لشباب قنا على 4 مهن

100 يوم صحة.. تقديم 336 ألفا و374 خدمة في المبادرات الرئاسية

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ