عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد لترشيح السيسي

مكاتب الشهر العقارى
مكاتب الشهر العقارى بأسوان

توافد المئات من أهالي شمال أسوان على مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم . 

حرر أهالي إدفو توكيلات ترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية خلال عام 2024، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليته. 

محافظ أسوان: مشروعات جديدة داخل 170 مدرسة.. وإنشاء 158 مركز شباب بالمحافظة

برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي من أهالي أسوان في احتفالهم بالمولد النبوي الشريف

توكيلات

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية

وشهد مقر الشهر العقاري بمركز دراو زحاما شديدا لتحرير توكيلات تأييد لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم.

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ٧ مكاتب على مستوى المحافظة.

وتضم أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان التالى:

مكتب توثيق أسوان ، ويقع بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة ، ومكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوى ، ومكتب توثيق مركز دراو، ويقع فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد، ومكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع فى عمارات مجلس المدينة ، و3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان ، هي مكتب توثيق بمدينة إدفو عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب ، ومكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع بعمارات مجلس المدينة ، ومكتب توثيق فى مدينة السباعية.

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدمون التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة المولد النبوي الشريف

جهود متواصلة في مستشفى أسوان الجامعى للارتقاء بالمنظومة الطبية

جهود

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان فى مختلف المدن والمراكز والقرى ، المواطنين لتحرير توكيلات تأييد لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤. 

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنين داخل مكاتب التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشهر العقاري اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي من أهالي أسوان في احتفالهم بالمولد النبوي الشريف

أسوان تشارك فى احتفالية تفوق الجامعات المصرية

جهود متواصلة في مستشفى أسوان الجامعى للارتقاء بالمنظومة الطبية

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو - مرسى علم

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدمون التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة المولد النبوي الشريف

حملة مكبرة لضبط وإعدام السلع غير الصالحة بكوم أمبو شمال أسوان

نائب محافظ أسوان تتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد

محافظ أسوان: إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار السلع ومواجهة جشع التجار

ترشيحاتنا

مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

زلزال قوي يضرب بحر إيجه .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ