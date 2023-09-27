أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد لترشيح السيسي

توافد المئات من أهالي شمال أسوان على مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم .

حرر أهالي إدفو توكيلات ترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية خلال عام 2024، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليته.

توكيلات

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية

وشهد مقر الشهر العقاري بمركز دراو زحاما شديدا لتحرير توكيلات تأييد لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم.

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ٧ مكاتب على مستوى المحافظة.

وتضم أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان التالى:

مكتب توثيق أسوان ، ويقع بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة ، ومكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوى ، ومكتب توثيق مركز دراو، ويقع فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد، ومكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع فى عمارات مجلس المدينة ، و3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان ، هي مكتب توثيق بمدينة إدفو عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب ، ومكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع بعمارات مجلس المدينة ، ومكتب توثيق فى مدينة السباعية.

جهود

أهالى أسوان يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان فى مختلف المدن والمراكز والقرى ، المواطنين لتحرير توكيلات تأييد لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنين داخل مكاتب التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.