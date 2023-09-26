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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدمون التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة المولد النبوي الشريف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى لقاء ودى وأخوى استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والراعى أمجد عزت الراعى المساعد ، والوفد الكنسى المرافق لهم. 

 

والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، ونقلوا أيضاً تهانى نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر للمحافظ. 

 

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نسيج الأمة 

مؤكدين أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

 

فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والإحتفالات العديدة. 

 

ولفت المحافظ إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائماً التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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