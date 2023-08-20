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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. جهود انتشال جثمان طفل غريق من النيل بأسوان

جهود انتشال جثمان
جهود انتشال جثمان طفل بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عملية إنقاذ وإنتشال جثمان الطفل زياد حسين أحمد فاوى 14 سنة من مجرى نهر النيل، والذى تعرض للغرق أثناء قيامه بالسباحة أمام العوامة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو .

وأكد المحافظ  أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مشاركة فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية المصرية ببرنيس وذلك من اليوم الأحد مدعمين بالمعدات وأحدث الأجهزة البحرية والشاشات المائية ذات التكنولوجيا المتطورة للبحث فى الأعماق عن الطفل الغريق ، علاوة على الجهود المبذولة من شرطة الإنقاذ النهرى لإنتشال جثمانه ، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرة الطفل زياد حسين ، وداعياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان ، وأن يكون شافعاً لوالديه يوم القيامة .

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جهود 

جهود انتشال جثمان طفل بأسوان

وأشاد محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من القوات المسلحة بالمشاركة الحيوية للقوات البحرية جنباً إلى جنب مع قوات الإنقاذ النهرى التابعة للشرطة ، والتى نجحت جهودها اليوم فى إنتشال جثمان غريق آخر وهو ترعى أحمد هريدى 20 سنة ، والذى تعرض للغرق منذ أيام بجوار محطة 3 التابعة لهندسة رى الطويسة .

 

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