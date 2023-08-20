هدوء بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أسوان

تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والضريبة لمنطقة أسوان الأزهرية، يرافقه إبراهيم زكريا، مندوب قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية وسط حالة من الهدوء والاستقرار باللجان، وذلك بالمرور على معهد الإمام متولي الشعراوي بنين، ومعهد فتيات أسوان.

وقام حسن محمد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية، بتفقد استراحات الثانوية العامة والوقوف على جاهزيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل الوزارة بمتابعة العملية التعليمية.

امتحانات

واطمأن على توفير الأسرة ونظافة دورات المياه والإضاءة ومبردات المياه من خلال تفقده لاستراحة الرجال بمدرسة السادات الابتدائية ‏، مشيرا إلى أن هناك استراحة مجهزة لاستقبال السيدات بمدرسة دراو بنين الابتدائية‏.

ووجه الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات، وطالبهم بتذليل أي عقبات لتوفير إقامة تليق بالمعلمين، وتوفير جميع الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

كما شهد مدير الإدارة اليوم الثانى من فعاليات البرنامج التدريبي "محاربة الشائعات وتعميق الحس الوطنى" لمعلمي الدراسات الاجتماعية بمركز التنمية المهنية للمعلمين بمدرسة دراو الثانوية بنين، واستهدف معلمى الدراسات الاجتماعية بجميع المراحل تحت إشراف توجيه الدراسات.

ووجه الشكر للمدربين أبو العلا مصطفى، وحنان عوض الله، ومنى مصطفى، وهبة مكى، وهناء محجوب، موجه أول الدراسات، ومحمد أحمد، ومحمود بسطاوى، من قسم التدريب بالإدارة.



الثانوية

والتقى عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالطلاب الفائقين من أوائل الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بمنحة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية للعام الدراسى 2024/2023، وعدد من أولياء الأمور.

حضر اللقاء محمد عبد الدايم، مدير إدارة التعليم الثانوى، حيث تم ترشيح 10 طلاب من الشعب الثلاث ويتم ترتيبهم تنازلياً حسب المجموع، وتقوم الجامعة بإجراء اختبارات للقبول ومقابلات شخصية للطلاب، وقام وكيل الوزارة بتهنئة الطلاب على تفوقهم العلمى، وتمنى لهم التوفيق.

وكان اللواء أشرف عطية وجه المسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية، مكلفاً مبادرة "الناس لبعضهم" بصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفهن المعيشية والأسرية، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح بين 100 جنيه و300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.