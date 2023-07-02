الشباب والرياضة بأسوان تنفذ مبادرة العيد أحلى

شاركت إدارة شباب نصر النوبة في مبادرة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار ( العيد أحلى بمراكز الشباب ) في عيد الأضحى المبارك بمركز شباب دهميت، وقد تضمنت المبادرة عمل عروض وأنشطة ومسابقات وألعاب ترفيهية، كما تم توزيع هدايا وجوائز على الأطفال المشاركين، وذلك بمتابعة أشرف محمد عباس (رئيس مجلس إدارة مركز شباب دهميت)، والعاملين بالمركز.

وقد شهدت أنشطة وفعاليات المبادرة إقبالاً كبيراً من أطفال وشباب المركز، ولاقت إستحساناً وإعجاباً عظيماً من أهالي القرية، حيث تستهدف هذه المبادرة رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بمراكز الشباب بالقرى والمدن وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وإبراز دور الشباب والرياضة فى الإهتمام والعناية بالشباب والأطفال رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية متكاملة الخدمات ، هذا وقد تم تنفيذ المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اليعد أحلى

وكان قد أسدل الستار على منافسات التصفيات التمهيدية لدوري الأحياء والساحات الشعبية بإدارة شباب نصر النوبة على ملعب مركز شباب أرمنا .

وقد شهدت النهائيات منافسات قوية وإصرار من الفرق المتنافسة سعياً لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ، وقد تمكن من الفوز بالمراكز الأولى في خماسي كرة القدم فريق مركز شباب توماس وعافية بالمركز الأول ، وفريق مركز شباب أرمنا بالمركز الثاني.

كما تمكن من خطف بطاقة التأهل للتصفيات على مستوى المحافظة بلعبة تنس الطاولة كل من مركز شباب أرمنا بالمركز الأول ومركز شباب عنيبة بالمركز الثاني.

وقد أثنى مدير الإدارة على الروح الرياضية والتنافس القوي بين الفرق المشاركة ، متمنياً للفرق المتأهلة للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ممثلة لإدارة شباب نصر النوبة التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.

هذا وتحت شعار"لبسك لغيرك بالعيد" تستعد مراكز الشباب بأسوان بكافة إدارتها لإطلاق مبادرة " يوم الخير " لتوزيع الملابس على القرى الأكثر إحتياجاً، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس على استندات وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً بالقرى المحرومه والتى ليس لديها مراكز شباب.

أنشطة شبابية

فقد تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس من 18 مركز شاب علي مستوي المحافظة بهدف تخفيف المعاناه علي الأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم حيث تم إعداد عدد كبير من قطع الملابس وصل إلى حوالى 3720 قطعة وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها حتى يوم وقفة عيد الاضحى.

وسيتم إطلاق الوزارة للمبادرة ويفتتحه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أندية الفتاة والمرأة والتطوع وبعض الكيانات الشبابية.