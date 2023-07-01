محافظ أسوان: تكثيف الجهود بإجازة عيد الأضحى لإزالة التعديات والنظافة العامة

من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضاري داخل مختلف المدن والمراكز أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم ليل نهار طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية.

بجانب إزالة الإشغالات ، ورفع التراكمات والمخلفات ، وإستكمال أعمال النظافة العامة ، مع ضرورة الإلتحام المباشر بالمواطنين ، والتواجد الميدانى للوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها بما يساهم فى تحسين جودة الحياة لهم بالشكل المطلوب.

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 150 م2 ، مع إيقاف حالة للشروع فى التعدى على مساحة 500 م2 بالتمهيد والتسوية بناحية قرية الجنينة والشباك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بمتوسط يومى 15 طن قمامة وتراكمات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى برصد حالتى تعد على الأراضى الزراعية بنطاق حى شرق بناحية كوم أمبوم بمساحة 368 م2 ، وتمت الإزالة الفورية بحضور رئيس الحى ومسئولى الإدارة الزراعية.

جهود

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 700 م2 ، وذلك بمخر سيل العطوانى بناحية العطوانى بقرية الرديسية بحرى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى.

والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع والذى قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشائه في عام 1964 ، فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة ، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.