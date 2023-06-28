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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وكان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والقيادات التنفيذية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، كما زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية لتقديم التهنئة لقياداتها.

من ناحية أخرى، زار نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، اليوم مقر السفارة المصرية بباريس، حيث قدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، للسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، معربًا عن خالص أمنياته لكل أعضاء السفارة وللمصريين المسلمين بعيد سعيد.

رافق نيافته أثناء الزيارة وفد كنسي من بعض الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، أول أمس، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس خلال الاتصال عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

من جانبه، شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا تواضروس على معايدته متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. 

واختتم برقيته قائلا، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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