تحرير 37 محضر مخالفة نحر الأضاحي فى الشوارع بـ أسوان

لمواجهة ظاهرة نحر الأضاحى خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجنة المشتركة للقيام بالمرور الميدانى على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أى مخالفات أو تجاوزات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية إلتزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لنحر الأضاحى بالمجان بإجمالى 8 مجازر ، والتى تستقبل أى أضاحى على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن النحر بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة ، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

لجنة مشتركة

وفى هذا الإطار فقد أسفرت جهود اللجنة المشتركة عقب قيامها بالمرور على 15 منطقة وشارع وهى حى وإمتداد العقاد ، والرضوان والتجاريين والجعفرية ، ومدينة ناصر ، والتأمين الأهلية ، والسيل ، وميدان الزلابية ، والزيداب ، والشارع الجديد ، وعباس فريد ، وكسر الحجر ، والغازات ، وحى الجميلى عن تحرير 37 محضر مخالفة للنحر فى الشوارع خارج المجازر ، وإلقاء مخلفات ونواتج النحر فى مطابق الصرف الصحى ، كما تم توعية 4 حالات أخرى قبل قيامهم بالنحر دون تحرير محاضر بالتوجه إلى المجزر العمومى بالشلال للقيام بأعمال نحر الأضاحى الخاصة بهم.

ضمت اللجنة المشتركة كلا من العميد أحمد عز مدير عام الإدارة العامة للأمن بالمحافظة ، والمهندسة أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة ، والدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى ، وكذا محمود عبد السلام ويوسف حسين مراقبى الأغذية بمديرية الصحة ، وسيد فواز حسن بجهاز حماية المستهلك ، بالإضافة إلى محمد ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، وعلاء آدم رئيس حى جنوب ، وأحمد عبد الراضى نائب رئيس حى غرب .

عيد الأضحى

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

ووسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصلين من المواطنين ، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى.