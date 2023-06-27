جوارديولا يزور منطقة جبل السلسلة الآثرية بمدينة كوم أمبو في أسوان

زارالمدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا وأسرته، اليوم الثلاثاء، منطقة جبل السلسلة الآثرية بمدينة كوم أمبو في أسوان، وذلك في إطار زيارتهم السياحية لعدد من المدن السياحية المصرية.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شؤون السياحة والآثار بمحافظة أسوان ومدير منطقة آثار أسوان والنوبة- في بيان، اليوم الثلاثاء- إن المدير الفني لفريق "مانشستر سيتي" واصل، اليوم، جولاته السياحية بزيارة منطقة جبل السلسلة الآثرية بمدينة كوم أمبو، واستمع إلى شرح وافٍ عن المنطقة الأثرية التي تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية للمصري القديم؛ نظرًا لكونها منطقة المحاجر التي بنيت منها جميع المعابد في الدولة الفرعونية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى كونها أيضًا ورشة عمل لبناء المقاصير والمسلات الفرعونية.

معبد كوم أمبو

وأضاف سعيد أنه من المقرر أن يزور جوارديولا أيضا معبد كوم أمبو وعددا من المعالم السياحية والأثرية فى طريقه إلى مدينة أسوان، والتي يصلها عبر النيل.

يذكر أن جوارديولا بدأ زيارته إلى محافظة أسوان، أمس الاثنين، بزيارة منطقة الكاب الأثرية شمال منطقة إدفو، ومعبد إدفو بمنطقة إدفو الأثرية، حيث وصل وأسرته، مساء الخميس الماضي، إلى مطار القاهرة قادمين من إسبانيا في جولة سياحية بالقاهرة وعدد من المدن السياحية المصرية التي تنتهى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.