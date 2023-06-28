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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين ويوزع العيدية على الأطفال

محافظ أسوان يلتقط
محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

هذا ووسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين ، وترديد " لبيك اللهم لبيك " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

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عيد الأضحى 

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وأكد المحافظ على أنه تم الإستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

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تهنئة

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

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