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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ منطقة أسوان الأزهرية بعيد الأضحى المبارك

وفد الكنيسة الكاثوليكية
وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ منطقة أسوان الازهريةبعيد الأضحى

استقبل الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، للعلوم الدينية والعربية، بديوان عام المنطقة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة القمص أنطونيوس ذكري، كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والأب أمجد عزت، والوفد الكنسي المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة والتى تعكس عمق العلاقات الطيبة وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

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عيد الأضحى 

وكان استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها ، وأيضاً نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر محافظ أسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم ، مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الجلوس الأول لكل من الأنبا بيشوى ، والأنبا أرسانيوس حيث شهد على مدار العام المزيد من توطيد العلاقات الأخوية بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس روح الإخاء والتعاون والمساواه التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان.

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تهنئة

ومن جانبه قدما نيافة الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بمناسبة عيد الأضحى ، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد. 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم. 

وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى. 

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