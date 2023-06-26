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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة حل مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات

التشغيل التجريبى
التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة بقرية المويسات بإدفو

تفقدت لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان أعمال سحب كميات المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية التابعة لمركز إدفو وتحويلها لمحطة المعالجة التى يتم تشغيلها تجريبياً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير منظومة الصرف الصحى.

يأتي هذا التحرك تلبية لمطالب أهالينا بقرية المويسات التى عرضها أعضاء مجلس النواب على المحافظ أمس خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبدء الفورى فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية. 

 

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حياة كريمة

وأشاد اللواء أشرف عطية بأهمية مشروع الصرف الصحى الجارى بالقرية ودوره فى إستيعاب كميات المياه الجوفية حفاظاً على سلامة المنازل والمنشآت وحماية أرواح المواطنين والأهالى.

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن الثمار الإيجابية لحزمة المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وسد الإحتياجات وتلبية المطالب الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

من جانبه أوضح العميد ياسر عبد الشافى أن الجولة الميدانية كانت بمرافقة عضو مجلس النواب على البدرى، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، والمهندس محمد على مسئول شركة مياه الشرب، والمهندس محمود حسن مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى مدريات الرى والإسكان ، ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية وممثلى أهالى القرية  .

مشروعات

وخلال الجولة شدد العميد ياسر عبد الشافى على ضرورة الإلتزام بتكليفات المحافظ وتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز ونهو مشروع تطوير الصرف الصحى بنسبة 100%.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية تصل إلى 3 آلاف م3 / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع ، وتركيب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار بإجمالى أطوال 21 كم ، وأيضاً الوصلات المنزلية وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن اللجنة المتخصصة سوف تقوم بإعداد تقرير ميدانى شامل لأسباب مشكلة المياه الجوفية، بالإضافة إلى أهم الأفكار والمقترحات والأساليب العلمية وغيرها من الحلول الجذرية للتغلب على هذه المشكلة بشكل نهائى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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