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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان : توزيع 120 كرتونة غذائية من حياة كريمة بمناسبة عيد الأضحى

جامعة أسوان
جامعة أسوان

وزعت جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة 120 كرتونة مساعدات مواد غذائية مهداة من مؤسسة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من العاملين بالجامعة.

أشرف على التوزيع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن رئيس الجامعة، وشملت المساعدات العاملين بالجامعة من العمال وأصحاب الحرف، وذلك فى إطار التكافل الاجتماعى، والعمل على مساعدتهم فى ظل الظروف المعيشية وتدنى الأجور لهم، ومن أجل رسم البسمة على وجوههم.

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حياة كريمة

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، التهنئة لمؤسسة حياة كريمة وللدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجميع العاملين ومنتسبى الجامعة.

وكانت قد حصلت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد عبد العزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على جائزة واحدة للعام 2022 وهى جائزة الدولة التشجيعية ، والتى حصل عليها الدكتور جابر مجدى بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان فى العلوم الهندسية.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز عرابى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان صحفى، إنه الاختيار جاء طبقا للمعايير عالمية صارمة وشديدة الشفافية فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز، والعمل على أهمية النشر وجودة الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي، وتحقيق المردود الاقتصادى والتنموى للأبحاث من أجل خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مصر للتنمية 2030.

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جهود جامعية

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعلم والعلماء من خلال الجوائز المالية التى ترصدها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حوالى 12 مليون جنيه سنويا، وكما يأتى التكريم المعنوى من خلال الميداليات الذهبية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفائزين والاحتفاء بهم فى عيد العلم، تقديرا لدور العلم والعلماء.

وأعرب الدكتور جابر مجدى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، عن سعادته بهذا الإنجاز العلمى الذى يضاف إلى رصيد انجازات جامعة أسوان من الحصول على تصنيفات علمية وبحثية عالمية جديدة، وعلق قائلاً: "أهدى هذه الجائزة إلى كل العاملين بالجامعة وأهالى أسوان أسرتى الكبيرة".

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