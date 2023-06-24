تعرف على أسعار الخراف البلدي في أسوان قبل عيد الأضحى المبارك

تشهد أسواق بيع الماشية والجمال داخل في مدن ومراكز محافظة أسوان اقبالا من مواطنى عروس الجنوب لشراء الأضاحي، قبل حلول عيد الأضحى المبارك .

تجولت كاميرا "صدى البلد " داخل أسواق بيع رؤوس الأضاحى من اللحوم البلدية الضأن ، ومن المواشى حيث يبيع فيها الأنواع المختلفة من الأغنام ، ويتوفر فيها الأضاحي التي تتناسب مع كل المستويات وعلى حسب طلب المضحي، وأن أسعار الخراف هذا العام تتراوح 4 ألاف جنيه ، وتصل إلى 8 أو 10 ألاف جنيه أو تزيد .

الأضاحي

ويوجد من بين الخراف ، الخراف البشاري والذي يمتاز بلحمه الأحمر الصحي الخالي من الدهون، ويزداد السعر مع زيادة حجم الأضحية من الخروف البلدي وويزن الخروف 20 كيلو صافي أو الشراء بالوزن "القائم" والتي تختلف في العادة على حسب نوع الخراف.

وقال العديد من تجار الخراف بأنه توجد عدة أنواع من الخراف منها البلدي والرحماني والكليبي والبشاري والكرجاوي، وأن الخراف البلدي والكليبي ترعي في محافظات أسوان وقنا وسوهاج، والرحماني يتربي في مزارع بالإسكندرية والبحيرة، أما البشاري والكرجاوي فيتم رعيهم في المراعي الصحراوية على الأعشاب الطبيعية والأمطار .

عيد الأضحى

وأضاف بأن كمية الدهون في الخراف البلدي بسيطة، أما الخروف الرحماني كمية الدهن فيها كبيرة، والخراف البلدي الذى نطلق عليه "كاسر جوز أو سادد ، وهناك الخراف الصغيرة " اللبناني" ، ولحوم الخراف البلدي تعتبر من أجود اللحوم لأنه يتم علفه أمام عين صاحب الخراف، ويتابع والأكل والشرب والعلاج ، فضلاً علي أنه يتغذى على غلة "القيض" وهي الغلة التي يتغذي عليها الحمام وعلي تبن برسيم وبرسيم أخضر.

فيما قال أحمد محمود تاجر خراف بأنه يستعد قبل عيد الأضحى بشهرين حيث يقوم بشراء كميات كبيرة من الخراف البلدي ويقوم بعلفها ورعايتها بنفسه لمدة 40 يوم قبل إحضارها إلي السوق ، وأن أهم ما يميز الخراف البلدي نظافة المرعي لأنه يتغذي علي الذرة والردة والفول والتبن والبرسيم الحجازي .

وأشار أحمد محمود بأنه بالنسبة للخراف البشاري فإن لحمه أحمر صحي خالي الدهن حيث يأكله مرضي الكوليسترول والسكري، نظراً لاعتماده في الغذاء على الأعشاب الطبية الموجودة في مراعي الصحراء الشرقية والأمطار.